Н овата учебна година донесе особено вълнение за няколко от популярните лица на българската сцена и телевизия. Техните деца тази есен за първи път ще чуят училищния звънец и ще станат част от хилядите първокласници в страната.

Трепет

Фики Стораро изпрати своя син Тунчер в първи клас. Малкият вече е ученик и гордостта на семейството. Фики често споделя в интервюта, че семейството му е на първо място и именно затова първият учебен ден на сина му е едно от най-значимите събития за него тази година. Колежката му Преслава също преживява вълнението на родителите, които за първи път водят детето си в училище. Дъщеря ѝ Паола започна нова страница от живота си.

Звънец

Орлин Павлов разказа пред "Телеграф", че вълнението вкъщи е голямо, а дъщеря му Елизабет също ще чуе днес за първи път училищния звънец. "Елизабет е развълнувана, но и ние с Диди сме в очакване на един нов и непознат етап от живота ни. Вярвам, че ще бъде прекрасно. Тя е много любознателна", сподели Павлов за медията ни.

Орлин винаги е споделял, че ролята на баща е най-важната в живота му, а сега вече го очакват и задълженията, свързани с училището.

Сред родителите, които също изпратиха наследниците си на училище, са и обичаните телевизионни водещи. Гери Малкоданска заведе сина си Лео в първи клас. Заедно с него и дъщерята на Никол Станкулова също за първи път прекрачи прага на класната стая.

Така известните първолаци се наредиха сред хилядите деца в България, които тази година започнаха своето голямо училищно приключение. За едни – първи букви и цифри, за други – първи приятели и игри в училищния двор. А за родителите, независимо дали са популярни личности или не – гордост и нов етап в живота на семейството.