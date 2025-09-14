57 000 ще бъдат първокласниците тази година, те са по-малко от миналата. В 22 училища учениците ще започнат новата учебна година в други сгради заради недовършени ремонти.

Училищата са готови за първия учебен ден, каза пред БНТ министър Красимир Вълчев. Около 1500 учебни заведения са ремонтирани през лятото, като в около 250 от тях ремонтите ще продължат и по време на учебната година. Учениците от 22 училища няма да започнат годината в своите сгради, някои ще учат дори в три различни сгради. Много от ремонтите и строежите са с цел да се премине на едносменен режим в училище.

"Но няма как да подобрим материалната база, без да минем през това", обясни министърът.

Първокласниците тази година ще бъдат с 1000 по-малко отколкото бяха през миналата година. Това обаче не е окончателната цифра, защото и в момента се записват деца. Процесът по механизма за обхват ще продължи и след 15 септември.

"Действително по-малко от миналата година, но това е проекция на демографските тенденции", посочи Вълчев.

През последните години има тенденция на намаляване на миграцията на ромски семейства в чужбина и стабилизиране на броя на учениците в България. Вълчев отново успокои родителите за изпита по математика след 7 клас тази година. В него ще има и елементи от природните науки. Вече са публикувани примерни варианти.

"Това в общия случай ще бъдат по-лесните задачи. Няма да се изисква заучаване на понятия от природните науки, всъщност това няма да бъде изпит по природни науки, на практика ще продължи да бъде изпит по математика, а в задачите ще се изиска знание за основни понятия от природните науки например какво е мощност, напрежение, киселинност".

И в момента има такива задачи - за скорост, път и време. Най-вероятно през ноември в Народното събрание ще бъдат приети промените в Закона за училищното образование, с които са въвежда и новият предмет "Добродетели и религии". Министърът за пореден път каза, че религията няма да е задължителна, а ще се избира между нея и етиката.

"Ние предлагаме час по възпитание. Имаме проблем с възпитателната функция, тя трябва да се усили във всеки един час, но ако имаме отделен час, в който няма да се пишат оценки, сме убедени, че в по-голяма степен ще го направим това", коментира просветният министър.

С промените в Закона ще се узакони и забраната за използване на телефони в училище, ако то не е с учебна цел.