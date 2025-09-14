13 села в община Елена от утре са на драстичен режим на водоподаване. В две от селата, които са на самия язовир "Йовковци", вода в чешмите ще има два дни в седмицата за по един час, писа БНР.

Новият воден режим се въвежда след значителното намаляване на нивата на местните водоизточници.

Въпреки че са до питейния язовир "Йовковци", еленските села Средни колиби и Раювци се захранват от местни кладенци и с новия режим вода в чешмите ще има само във вторник и петък от 10:00 до 11:00 часа.

Двете села се издържат от туризъм.

В село Крумчевци вода ще има в понеделник и четвъртък от 18:00 до 20:00 часа.

През ден вода ще се подава в село Попска от 17:00 до 20:00 ч. и в село Майско от 19:00 до 21:00 часа. Жителите на Майско отново се готвят за протести.

С ограничено водоподаване, макар и по-облекчено, са още селата Буйновци, Петковци, Попрусевци и няколко махали, които са със статут на улици в самия град Елена.

Въведени са забрани за ползване на питейната вода за напояване, пълнене на басейни и миене на автомобили.