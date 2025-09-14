Е дин-единствен удар е причинил вътрешния кръвоизлив, довел до тежките травми на старши комисар Николай Кожухаров при мелето на русенската улица „Мостова“ на 4 септември.

Жулиен и Станислав на кафе преди боя!

Среднощната случка с участието на шефа на местната полиция, съседа му Георги Димитров и четиримата младежи – Кирил, Виктор, Жулиен и Станислав, разтърси държавата и буквално взриви социалните мрежи. Политици не се поколебаха да използват инцидента за извличане на дивиденти, а гражданите се объркаха от различията в изнасяната информация.

Хронология

След инцидента на „Мостова“ първи за побоя над Николай Кожухаров съобщи в своя фейсбук профил русенски политик. В продължение на часове журналистите в Русе не намираха официален източник, който да потвърди информацията. В ранните следобедни часове говорителят на Районната прокуратура Светослав Великов само съобщи, че се работи по случай на инцидент, свързан със старши комисар Николай Кожухаров. В 19 часа същия ден бе дадена пресконференция с участието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Заместник-директорът на русенската полиция комисар Александър Ковачев съобщи повече подробности за самия инцидент. От думите му стана ясно, че поводът за конфликта бил, че Кожухаров е направил забележка, след като автомобил минал с висока скорост по една от малките улици в централната част на града. Веднага възникна въпросът как точно е направена тази забележка на шофьор на профучаваща кола. Народното творчество в социалните мрежи се развихри, появиха се записи от уличния бой и всеки видя с очите си какво се е случило.

Арестувани

Задържаните четирима младежи се изправиха пред Окръжния съд в Русе на 6 септември, когато се гледаха мерките им за неотклонение. Шофьорът на автомобила Кирил Гочев (18 г.) е работил като сервитьор в известно русенско заведение. Жулиен Кязимов (18 г.) е студент в Русенския университет „Ангел Кънчев“ по специалността „Противодействие на обществената престъпност и опазване на обществения ред“. Дни преди инцидента Виктор Иванов (19 г.) започнал работа в заложна къща. Непълнолетен е единствено Станислав А., който ще навърши 16 г. на 2 ноември т.г. Той е ученик в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ в Русе. Срещу Жулиен и Станислав за повдигнати обвинения за хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда, а срещу Кирил и Виктор – само за хулиганство. Във фаталната нощ четиримата са пили кафе в заведение и са тръгнали да се прибират. Пробите им за алкохол и наркотици са отрицателни.

Бащата

„Телеграф“ разговаря с бащата на Станислав – Благовест Александров. Той каза, че семейството му е съсипано от тревогите. Въпреки големия шок се наложило двамата със съпругата му да тръгнат на работа, защото имат и по-малко момче – на 12 години, за което трябва да се грижат.

Непълнолетният Станислав е израснал в нормално семейство, което е полагало грижи и се е отнасяло с любов към двете си деца. Майката Петя е завършила спортното училище в Русе, сега работи в цех недалеч от жилището им в квартал „Дружба“. Братът на Станислав – 12-годишен, е състезател по самбо и е носил отличия за отбора си. След уличния бой на 4 септември се появи информация, че Станислав е самбист. От Спортния клуб „Спартак“ в Русе официално отрекоха твърденията, че единият от „биячите“ на шефа на полицията е техен състезател или член. Залата обаче може да се посещава за тренировки и от други хора, които не са картотекирани.

Жулиен

Три етажа по-надолу в същия блок живее семейството на Жулиен Кязимов. Родителите му бяха единствените, които пожелаха да разговарят с журналисти в деня на гледането на мерките. Назмие и Сюлейман Сюлейманови разказаха своята версия за случилото се по обясненията, които им е дал техният син. По думите им полицейският шеф и съседът му са били пияни във фаталната нощ.

В съседен блок живеят родителите на Виктор Иванов. Комшии, с които „Телеграф“ разговаря, се изказаха изключително добре за семейството, били много възпитани хора. Майката била детска учителка, работел и бащата, имали и по-малко дете. За Виктор не могат да кажат нищо лошо, не са чували да е имал някакви прояви преди. Като съседчета трите момчета са се познавали от детска възраст. Посещавали са училището в квартал „Дружба“, Жулиен дори е завършил с отличие.

Шофьорът

Четвъртият младеж и шофьор на автомобила – Кирил Гочев, е израснал само с майка си. Тя е починала през 2023 г., а баща му – още преди да се роди. В съдебната зала той разказа пред журналисти, че спътникът на Кожухаров – Георги Димитров, е застанал пред колата му и пръв му е нанесъл удар.

Протест преди мерките

Свобода за задържаните четирима младежи беше поискана на протест в четвъртък вечерта пред Съдебната палата в Русе. Млади хора на възрастта на Кирил, Виктор, Жулиен и Станислав също дойдоха, за да изразят подкрепата си към своите връстници. Родителите на три от момчетата не бяха забелязани, а една от най-активните участнички – Мери Хасан, каза, че е дошла специално да подкрепи Кирил Гочев, чиито родители са починали и той е сам-самичък на света. Пенсионер, който се представи като бивш учител, прочете написано от него стихотворение в защита на четиримата младежи.

Жанета Йорданова