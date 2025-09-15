Н ад 55 000 първокласници прекрачиха днес прага на училищата в страната, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). Над 2300 училища отвориха врати, за да посрещнат учениците, като общият им брой е над 716 000. Новата учебна година вече започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на шест континента, уточниха от МОН.

И в момента продължава записването на първокласниците, защото работи т.нар. Механизъм за обхват на децата в образователната система. Има деца, които още не са записани. Затова очакваме около 57 000 да бъдат първокласниците през новата 2025/2026 учебна година. Това е по-малко от предходните години, но е проекция на общите демографски тенденции, поясни пред БНР министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

„За щастие имаме и положителни промени, когато говорим за демографията - намалява склонността за външна миграция, по-голяма част от децата от ромски произход се включват в образование, повече от тях завършват и го отчете Евростат“, отбеляза министърът.

През тази година е имало повече ремонти през лятото и близо 1500 училища и детски градини са били обект на ремонтни дейности, защото е имало повече средства. Във всички училища се реализират проектите за изграждане на съвременна STEM среда - това са т.нар. STEM центрове, кабинетите по природни науки, обособени в един цялостен комплекс, обясни Вълчев. Около 250 ремонта в училища не са приключили, а 22 училища ще започнат учебната година в други сгради.

Кристи Красимирова