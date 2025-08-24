П роект с българско участие беше отличен с печат за върхови постижения (STEP seal) за въвеждането на стратегически за ЕС технологии, които ще бранят технологичния суверенитет и ще се борят с изоставането на Европа в контекста на засилена конкуренция със сили като САЩ и Китай.

RAS Institute (България) ще бъде един от партньорите, изпълняващи проекта „Virtual Innovation Consortium“ (VIC). Проектът е съфинансиран от ЕС.

Общо 11 участника ще работят по проекта през периода 2025-2029 г., включително: най-престижния политехнинически университет в Италия, базиран в Милано, PoliMI, ISTEC (Португалия), EUNEIZ (Испания), UNINT (Италия), ENTI-UB (Испания), Cacttus Education (Косово), Simplon (Франция), Khora (Дания), Youbiquo (Италия), UNICIS.Tech (Естония).

Проектът ще се фокусира върху технологиите за виртуална реалност (VR) и добавена реалност (AR). VIC ще създаде и приложи единствена по рода си Магистърска програма за специалисти извън областта на информационните технологии като лекари и инженери, която ще се препродава едновременно в три държави на ЕС. Като част от проекта ще се организира и интензивно сертифицирано краткосрочно обучение по същата материя.

Пример за конкретно приложение на тези технологии в медицината е например възможността хирурзите да усъвършенстват уменията си върху 3D модели на пациенти. Студентите по медицина също ще могат да изучават човешкото тяло чрез 3D очила в часовете по анатомия, вместо да бъдат обучавани върху починали в моргите.

Значителни са й възможностите за преподавателите, които ще могат да обучават децата чрез съпреживяването на исторически събития. Вместо чрез изображения в класически учебник, например, българските ученици ще могат да „изживеят“ руско-турското освободителна война обградени от опълченци и турски военни части.

Що се отнася до множеството приложения в архитектурата, употребата на тази технология ще направи възможна разходка на бъдещите собственици в новия им дом още преди започването на строителните работи за неговото изграждане.

VIC получи статут на печат STEP. Платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) повишава конкурентоспособността на промишлеността в ЕС, като се фокусира върху разработването на критични технологии за устойчиво и конкурентно бъдеще. Тя тества нови стратегически мерки и укрепва индустриалната политика на ЕС.

Само 3 проекта с българско участие са едновременно отличени с такъв печат и получили финансиране по програма DIGITAL EUROPE.

Общата стойност на проекта е 7,612,054.06€. 50% от финансирането вече е предоставено по програма DIGITAL. Според препоръките на ЕК останалите средства трябва да бъдат осигурени от еврофондове управлявани на национално ниво или Плановете за възстановяване без допълнителни процедури заради особено високото качество на проекта.

„Нашата цел е да подготвим поне 300 студенти в Магистърската програма, 300 участници в самостоятелните модули, както и 100 обучаеми в специализираната Лятна школа до края на проектния период. Чрез силата на XR технологиите тези инициативи не само ще осигурят на участниците най-съвременни умения, но и ще помогнат Европа да достигне ново ниво на иновации и върхови постижения. Особено ще се радваме да видим български професионалисти - от медицината, образованието и инженерството - които активно да се включат и да се възползват от предоставените от нас специализирани обучения, за да могат да ги приложат обратно в България.“, обясни проф. Педро Брандао, от университета ISTEC в Лисабон, който е координатор на проекта.

Проектът ще работи активно с българските университети и бизнес. Амбицията на VIC е да се достигне до минимум 1000 български лекари, архитекти и преподаватели, които да получат информация за възможността да започнат да прилагат виртуална и разширена реалност в работата си в България, ако преминат една от предлаганите форми на обучение.

Конференция подпомагаща създаването на контакти между водещите световни учени ръководещи проекта и български преподадели и бизнес ще се проведе в София.

Освен това ще бъдат предоставяни стипендии на специалистите за периода на тяхното обучение, ще се подпомага и започването на стажове.

Повече информация може да бъде открита ТУК!

За контакт: Д-р Мария Матеева – Казакова

088 444 61 71

kazakovamm@rasinstitute.com