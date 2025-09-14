В етеринарната медицина винаги търси нови и по-добри начини да помага на животните – да лекува по-бързо, по-щадящо и по-ефективно. През последните години една нова област набира все по-голяма популярност – регенеративната медицина. Това е съвременен подход, който използва собствените възстановителни сили на организма, за да се постигне по-добро и трайно излекуване.

Какво представлява?

Регенеративната медицина не разчита само на лекарства и хирургия. Тя използва специални клетки и биологични продукти, които „събуждат“ способността на организма да се възстановява сам. Най-често се използват стволови клетки и плазма, богата на тромбоцити (PRP).

Къде вече се прилага?

- Стави и кости – при артроза, дисплазия и травми, където обичайното лечение често носи временен ефект.

- Травми и рани – трудно зарастващи рани, изгаряния или следоперативни усложнения.

- Нервна система – увреди на гръбначния мозък, които доскоро се смятаха за почти невъзможни за лечение.

- Очи и кожа – язви по роговицата, кожни заболявания и хирургични дефекти.

Какви са предимствата?

- Намалява болката и възпалението.

- Съкращава времето за възстановяване.

- Намалява нуждата от тежки операции.

- Дава шанс там, където стандартната медицина невинаги успява.

А какво предстои?

В научните лаборатории вече се работи върху още по-смели идеи – 3D биопринтиране на тъкани и органи, използване на екзозоми (миниатюрни „пратеници“ между клетките) и нови биотехнологии. Макар тези методи да звучат като научна фантастика, в близките години те може да станат част от ежедневната ветеринарна практика.

Д-р Евгени Евтимов