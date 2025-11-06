Л ичният козметичен несесер на бившия председател на Народното събрание и министър-председател на България Стефан Стамболов показват на изложба в Регионалния исторически музей във Велико Търново. Несесерът е дарен на музея преди няколко месеца от председателя на Общобългарския комитет „Васил Левски“ Васил Василев по повод 130 години от смъртта на Стамболов и 30 години от издигането на неговия паметник на Самоводската чаршия.

Несесерът е изработен от естествена кожа и включва бръснарски и козметични принадлежности, които са били използвани от Стамболов по време на неговите чести пътувания из страната, за да поддържа добрия си външен вид.

Историята

Историята на несесера на големия български държавник и политик е доста интересна. Василев разказва, че в апартамента, в който след показната екзекуция и посичането на Стамболов насред София е живяла съпругата му Поликсена и четирите им деца, след 9 септември 1944 г. е било настанено семейството на партиен функционер, с чийто син младият тогава Васил бил приятел. „Тогава там живееха двамата синове на Стамболов, Константин и Стефан. Жилището им беше отнето, но те бяха оставени да живеят в една от стаите. Запознах се с тях и те ми разказваха за своя баща. А един ден ми подариха и неговия личен несесер, който бяха успели да запазят“, разказва Васил Василев. Освен несесера Стамболовите синове му подаряват още и една пиеса от румънски драматург, озаглавена „Убийството на Белчев“, написана в тетрадка с твърди корици. Пиесата е била специално посветена на Стефан Стамболов, който по това време е бил министър-председател. Тя най-вероятно е в единствен екземпляр, което я прави много ценна и уникална.

Васил Василев съхранява тези две ценни вещи, свързани със Стамболов, повече от 6 десетилетия преди да ги дари на Регионалния исторически музей във Велико Търново. Според него именно старата българска столица е най-подходящото място, където тези артефакти заслужава да бъдат съхранявани и изложени, за да може всеки българин да ги види.

Експонати

Несесерът и пиесата са само една малка част от даренията, направени на търновския музей през 2025 г., които ще бъдат показани на специална изложба, която ще бъде открита на 6 ноември в музея „Възраждане и Учредително събрание“. Експозицията е озаглавена „Заедно да съхраним историческата памет“. През т.г. музеят е получил близо 300 дарители и книги, които ще попълнят неговите фондове и библиотека. Най-много са постъпленията в секцията „Нова и най-нова история“. Освен посочените два предмета, свързани със Стамболов, сред даренията са и 35 документа, свързани с бележития търновец Моско Москов. Те са дарени от „Ротари клуб Велико Търново“. Освен тях през отиващата си година музейните фондове са обогатени и с колекция от шевни машини, снимки, грамоти, документи и други вещи. Сред дарителите са и хора, предоставили финансови средства за археологическите разкопки, извършвани от проф. Хитко Вачев. На откриването на изложбата всички дарители на 2025 г. ще получат свидетелство и карта за безплатно посещение на музейните обекти.

Иван Първанов