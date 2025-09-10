Н ово изображение на странния междупланетен обект 3I/ATLAS показва, че той развива опашка, което потвърждава, че е комета, преминаваща през Слънчевата система.

ТЕЛЕСКОПИТЕ СА НАСОЧЕНИ КЪМ НЕЯ: Кометата 3I/ATLAS обърква учените (ВИДЕО)

Открит на 1 юли, 3I/ATLAS е само третият известен междупланетен обект, след 1I/ʻOumuamua (2017) и 2I/Borisov (2019). С диаметър около 5,6 км, той може да премине близо до Марс, без да представлява опасност за Земята, съобщи Independent.

Астрономите са използвали телескопа Gemini South в Чили, за да заснемат нарастващата „газова опашка“ и „светещата кома“ – облака от прах и газ около ядрото на кометата. Спектроскопията им позволява да изучават химичния състав и свойствата на праховите частици.

„Растежът на опашката ни показва промяна в частиците, а спектърът разкрива химичния състав на обекта,“ обясни Карън Мийч от Университета на Хаваите.

3I/ATLAS се движи по траектория, която ще го върне обратно в междузвездното пространство. За астрономите това е уникален шанс да изучат материал от друга звездна система. Ранните наблюдения показват, че съставът му от прах и лед е подобен на този на кометите от нашата Слънчева система, което подсказва, че процесите на формиране на планетни системи може да са универсални.

„Тези наблюдения не само ни дават впечатляващи снимки, но и важни научни данни,“ допълни Мийч. „Те ни напомнят, че нашата Слънчева система е част от огромна и динамична галактика, и че дори краткотрайните гости могат да ни научат много”.

Теорията за извънземен кораб

На 16 юли 2025 г. Харвардският астрофизик Ави Льоб и негови съавтори публикуваха в arXiv статия, в която спекулират, че 3I/ATLAS може да е извънземен космически кораб. Те посочват няколко „аномалии“:

Наличието на нетипично голям размер — около 20 км, което според тях е „твърде голямо за междусистемен астероид.

Според други интерпретации, обектът може да излъчва собствена светлина (а не просто да отразява слънчева), което Льоб тълкува като потенциален знак за ядрена или технологична активност.

Повечето астрономи и специалисти от научната общност директно отхвърлят идеята за извънземен кораб и подчертават, че наблюденията ясно сочат, че 3I/ATLAS е естествен междусистемен комет, с типично за комети поведение – кома, опашка, активност, наличието на водни и CO₂ изпарения.

*Източници: БГНЕС/New York Post/Live Science

комета 3I/ATLAS Слънчева система астрономия телескоп Gemini South Чили Земя Марс