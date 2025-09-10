Н ово изображение на странния междупланетен обект 3I/ATLAS показва, че той развива опашка, което потвърждава, че е комета, преминаваща през Слънчевата система.

ТЕЛЕСКОПИТЕ СА НАСОЧЕНИ КЪМ НЕЯ: Кометата 3I/ATLAS обърква учените (ВИДЕО)

Открит на 1 юли, 3I/ATLAS е само третият известен междупланетен обект, след 1I/ʻOumuamua (2017) и 2I/Borisov (2019). С диаметър около 5,6 км, той може да премине близо до Марс, без да представлява опасност за Земята, съобщи Independent.

Comet #3I/ATLAS is only the third interstellar object we've ever spotted ☄️



Discovered in July, the comet is making its way through our Solar System, carrying onboard clues about the formation of worlds far beyond our own.



Follow its journey & what we learn about it 👉… pic.twitter.com/osAhW5OObn — ESA Science (@esascience) September 9, 2025

Астрономите са използвали телескопа Gemini South в Чили, за да заснемат нарастващата „газова опашка“ и „светещата кома“ – облака от прах и газ около ядрото на кометата. Спектроскопията им позволява да изучават химичния състав и свойствата на праховите частици.

„Растежът на опашката ни показва промяна в частиците, а спектърът разкрива химичния състав на обекта,“ обясни Карън Мийч от Университета на Хаваите.

⚡️ Interstellar nesne 3I/ATLAS'ın kuyruğu oluşmaya başladı. Gemini South teleskobu yeni görüntüler yayınladı: Güneşe yaklaştıkça kuyruğu uzuyor, aktivitesi artıyor. (ScienceAlert) pic.twitter.com/V9FjN8riTL — World Vibe (@world_vibe_) September 10, 2025

3I/ATLAS се движи по траектория, която ще го върне обратно в междузвездното пространство. За астрономите това е уникален шанс да изучат материал от друга звездна система. Ранните наблюдения показват, че съставът му от прах и лед е подобен на този на кометите от нашата Слънчева система, което подсказва, че процесите на формиране на планетни системи може да са универсални.

„Тези наблюдения не само ни дават впечатляващи снимки, но и важни научни данни,“ допълни Мийч. „Те ни напомнят, че нашата Слънчева система е част от огромна и динамична галактика, и че дори краткотрайните гости могат да ни научат много”.

Теорията за извънземен кораб

На 16 юли 2025 г. Харвардският астрофизик Ави Льоб и негови съавтори публикуваха в arXiv статия, в която спекулират, че 3I/ATLAS може да е извънземен космически кораб. Те посочват няколко „аномалии“:

Наличието на нетипично голям размер — около 20 км, което според тях е „твърде голямо за междусистемен астероид.

Harvard University Astrophysicist Avi Loeb Says Interstellar "Comet" 3I/Atlas May Actually Be An Intelligently Designed Alien Craft & He Has Multiple Scientific Reasons To Believe That's True.

Loeb Says We'll Know Soon As It Approaches Mars & We Get Higher Resolution Images. pic.twitter.com/0CVi8ZuQRC — John Basham (@JohnBasham) September 10, 2025

Според други интерпретации, обектът може да излъчва собствена светлина (а не просто да отразява слънчева), което Льоб тълкува като потенциален знак за ядрена или технологична активност.

Повечето астрономи и специалисти от научната общност директно отхвърлят идеята за извънземен кораб и подчертават, че наблюденията ясно сочат, че 3I/ATLAS е естествен междусистемен комет, с типично за комети поведение – кома, опашка, активност, наличието на водни и CO₂ изпарения.

*Източници: БГНЕС/New York Post/Live Science