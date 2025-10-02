С това свое решение ВКС на практика обезсмисли делото за убийството на Христина и за тежката телесна повреда на Марти, написа Николай Попов в социалната мрежа.

ПОПАРИХА ГО: ВКС поряза Сарафов, вече не е главен прокурор!

"Според постановеното, извършителят на престъплението – Никола Бургазлиев – трябва незабавно да бъде освободен и върнат у дома.

Решението поставя под въпрос и всички останали дела, по които и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил разследването да бъде прехвърлено към Националната следствена служба.

Същата съдба могат да имат и делата, възложени на прокуратура, различна от компетентната по местодеяние. Такъв пример е делото за блудство с 4-годишно дете в с. Каблешково, което беше прехвърлено от Бургас във Варна.

Това е капакът на всичко!

Коментарите оставям на вас!"

Прокуратурата обаче излезе с коментар по повод решението на ВКС, като подчерта, че това решение не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, пише БНР.

Това е така, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), а то може да се отмени от Върховния административен съд (ВАС), не от ВКС. Това съобщава БТА.

Актът на Наказателната колегия на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата. Решението на ВКС не ощетява Борислав Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг, посочват още от прокуратурата.

Преди дни Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор.