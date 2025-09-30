Р азследващ състав, в който са включени криминалисти, разследващи и гранични полицаи, както и митническите власти, започнаха разплитане на мистериозния случай със смъртта на двама мъже в трюма на акостирал в бургаското пристанище кораб. На този етап няма официална информация нито от Прокуратурата, нито от МВР. Разследването се води под наблюдението на Районна прокуратура-Бургас, тъй като на този етап се касае за двойна смърт, която е настъпила ненасилствено, писа Флагман.бг.

Целта на присъстващите на борда на турския кораб „Devbulk Begum”, който пристигна малко след полунощ на 30 септември с около 5000 тона меден концентрат на 30-о корабно място, е да установят дали между суровината в трюма е пренесена до България и контрабандна стока, която коства живота на двамата мъже. Ще се проследи целият процес на разтоварване - до последния тон от дъното. Ще се претърси целият кораб.

Единствено установеното със сигурност до тук е самоличността на 57-годишния варналия Добрин Добрев. Другият мъж е бил без документи за самоличност, когато е открито тялото му. И двамата са загубили живота си в адски мъки - от остра белодробна недостатъчност. Когато са били затворени в трюма с хиляди тонове медна руда, те смятали, че ще издържат до бургаското пристанище като последна спирка с най-обикновени противогрипни маски на лицата си.

Никой не им обяснил, че при движение на плавателния съд, от гранулите руда се отделя токсичен прах, съдържащ основно сероводород, който изчерпва наличието на кислород в затвореното помещение. С часове са дишали отровата, която често съдържа още арсен, олово, кадмий и други опасни химикали.

Безспорно установено е, че двамата мъртъвци не са част от екипажа, съставен изцяло от чужденци. Капитанът на кораба също е чужденец - от Турция, плавателният съд е със турски корабособственик и се оперира от турска компания. Плава под флага на Маршаловите острови. Потеглил е с 20 000 тона суровина от Перу, като по-голямата част е разтоварил в турско пристанище.

След проведените бързи разпити на борда, при разтоварването на турска територия един от членовете на екипажа е забелязъл на сушата автомобил, около който се суетяли двама мъже. С голяма вероятност се счита, че именно те са били допуснати на борда и укрити в трюма, посочва медията.

Само се предполага, че са придружавали товар, който е нелегален. Мъжът с неустановена самоличност може и да е българин, в документите по разследването за него само е записано, че е неизвестен.