С офия пак стана Див Запад. Стрелба по нощите в София уцели чужденец.

Екшънът се разиграл на 24 октомври в късните часове. Студент, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ, е бил прострелян с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София.

Светкавично реагирали наши лекари от Очната клиника към УМБАЛ „Александровска“, където зрението на младежа било спасено.

За драматичните събития от петък вечерта научаваме от проф. Александър Оскар, ръководител на клиниката, публикувал информацията в социалната мрежа:

"Да дойдеш в България за уикенда… и да преживееш нещо, което можеше промени живота ти завинаги.

Благодарение на бързата реакция и високия професионализъм на екипа на Очна клиника към УМБАЛ “Александровска”, беше спасено зрението на млад студент от

Испания, обучаващ се по програма „Еразъм“ в Букурещ.

Вчера вечерта, 24 октомври 2025 г., младежът е пострадал след прострелване с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София.

При извършения спешен офталмологичен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсна рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване.

Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено – до броене на пръсти пред окото.

След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранено метално чуждо тяло – съчма от въздушна (газова) пушка.

Операцията премина успешно, а състоянието на пациента е стабилно.

[👏] Поздравления за целия екип извършил спешната хирургична интервенция:

• Доц. д-р Яни Здравков – оператор

• Д-р Кристина Белчева – асистент

• Д-р Петя Димитрова – анестезиолог

• Александрия Личева – операционна сестра

• Стела Колева – анестезиологична очна сестра

• Мария Паричкова – санитар

Благодарение на тяхната отдаденост и професионализъм, един млад човек отново ще може да вижда света ясно."