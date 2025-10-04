14-годишен е изпозастрелял деца и юноши на улицата.

Шестима млади хора са простреляни при нападение в центъра на Швеция, след което полицията арестува 14-годишно момче.

Стрелба избухна около 2 часа сутринта в събота в Йевле, район с барове и ресторанти, което предизвика мащабна спешна реакция.

Снимките показват как полицията е обсадила центъра на града и е отцепила улицата, докато жертвите са били отвеждани до линейки.

Стрелецът е задържан по подозрение в опит за убийство и ще бъде разпитан по-късно днес, потвърди полицията.

Жертвите, предимно млади хора, но включително и хора под 18 години, са били откарани в болница, съобщи говорителят Тобиас Ален-Свалбро.

Степента на нараняванията им не е разкрита, но според местни съобщения най-малко трима души с огнестрелни рани са се скрили в ресторант, докато е протичало нападението.

Ален-Свалбро добави: „Досега работим широкообхватно и не мога да потвърдя, че има някаква връзка със средата на престъпната мрежа. Не мога да навлизам в никакви възможни теории. Първоначално не подозираме, че е свързано с тероризъм.“

„Инцидентът се разследва като опит за убийство. Разполагаме с голям екип на място в района, така че нашата оценка е, че няма опасност за обществеността, така че разбирам, че хората може да са обезпокоени.“

„Момчето е било задържано доста скоро след инцидента. То е заподозряно в опит за убийство.“

„Тревожиш се за децата си. Какво общество сме създали. Лудост е.“, коментират хората в социалните мрежи.

Друг свидетел добави: „Чувствам се ужасно. Шестима души са застреляни на няколко метра от мен.“

Йевле, дом на около 80 000 души, се намира на 86 мили северно от Стокхолм и е 13-ият по големина град в Швеция. 

*Източник: MailOnline

14-годишен стреля деца тийнейджъри улицата Швеция полицията Линейки жертвите