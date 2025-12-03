Ж ена, обявена за мъртва, е била откарана жива в моргата на болницата в Дарлингтън, Англия , но по-късно е починала от тежко мозъчно увреждане.

54-годишната Олив Мартин припаднала в дома си, докато приготвяла закуска, пише The Sun, цитиран от Vesti.bg. Инцидентът е от 13 октомври 2023 г., а разследването дали забавянето на лечението е довело до смъртта ѝ продължава.

‘Warrior’ mum, 54, who ‘died’ at home making toast woke up again in morgue https://t.co/yBvPxDbR06 — Metro (@MetroUK) December 2, 2025

Пристигналият екип на спешна помощ погрешно я е обявил за починала и вместо в спешното отделение, я е транспортирал директно в моргата. Там персоналът с ужас установил, че жената все още е жива.

По време на изслушването стана ясно, че в продължение на два часа Мартин не е получила абсолютно никакво лечение. Полицията съобщи, че в моргата са били отчетени признаци на мозъчна функция, реакции на глас и допир. Въпреки това разследващите не откриват основания за криминални обвинения.

От Спешна помощ се извиниха на семейството и обявиха, че тече пълна вътрешна проверка. „Дълбоко съжаляваме за причиненото страдание“, посочват от службата.

Близките почетоха паметта на жената с думите, че ще я запомнят като „жизнерадостен човек с добро сърце, оптимист и боец“.

Комисията за качество на здравните грижи очаква окончателния доклад на следователя, за да прецени дали са необходими допълнителни действия.

Следващото изслушване е насрочено за 30 януари 2026 г. от 14:00 ч.