С офийската районна прокуратура повдигна обвинение на д-р Ненад Цоневски за умишлено причиняване на смърт на кучето Мая. Обвинението е по чл. 325 б от Наказателния кодекс, за което наказанието е до 5 години затвор.

„Кучето е от породата хъски. Нанесени са му тежки увреждания. След съдействие от страна на природозащитници и хора, които са се грижили за кучето то е откарано във ветеринарномедицинска клиника с тежки увреждания. Събрани са достатъчно доказателства и е назначена съдебно-медицинска експертиза. Има наличие на умисъл и затова извършителят е привлечен като обвиняем 325 б НК“, обясни говорителят на районната прокуратура в София Николай Николаев.

Убиецът на Мая избяга у майкини!

„В понеделник беше докладвана преписката за деянието, което стана медиино и обществено разпространено в социалните мрежи. В преписката не се съдържат доказателства. Наблюдаващият прокурор незабавно е образувал наказателно производство. В рамките на два дни са събрани достатъчно доказателства, за да бъде установена работна версия в начален етап, че на 9 ноември 2025 г. шофьор на лек автомобил „Фолксваген“ излизайки от гараж е прегазил кучето“, допълни Николов.

По информация на „Телеграф“ Д-р Ненад Цоневски, който бе заснет от охранителни камери в неделя по обед как прегазва с колата си уличното куче Мая в столичния квартал "Разсадника", е напуснал пределите на България. Хирургът е при близките си в родния си град Делчево в Северна Македония.

Негови съседи от улица „Пчиня“ 18 разкриха, че са го видели по тъмно облечен със суитчър с качулка, заедно с негов приятел да изнасят чанти, куфари и черни чували от апартамента. След като е напуснал квартирата си, с д-р Цоневски няма никаква връзка, включително и на българския и на северномакедонския му номер, показа проверка „Телеграф“.

Захари Белчев