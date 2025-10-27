З рителите на футболен мач във Варна станаха неволни свидетели на самоубийство. Мъж скочи от Аспарухов мост и загина в неделя около 14:30 часа.

По това време на терена на стадион "Корабостроител", под съоръжението, се играеше първото полувреме от футболния мач между дублиращите отбори на Черно море и Фратрия от първенството в Североизточна група.

Някои от зрителите са видели мъжът във въздуха, след като полетял от моста. След това охраната на мача в преминала с патрулната кола по пистата на стадиона и е отишла до мястото, където е бил загиналия.

Любомир Славов