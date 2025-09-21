Д вама души са загинали при тежката катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. "Драган Цанков" в неделя, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. на обяд. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки.

Колата се е обърнала по таван. Според очевидци мотор с двама души се е блъснал в автомобил, предаде БГНЕС. Загинали са шофьорът на автомобила и мотористът.

Оцеляло е единствено 18- годишното момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха за БТА от Спешна помощ. Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип я транспортирал към ИСУЛ.