В сички зони за къпане във Варненска област продължават да са с отлично качество на морските води и към края на сезона. Това показват актуалните резултати от мониторинга на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна, като последните проби са взети на 15 и 16 септември.

Почти всички зони по варненското крайбрежие показват резултати под 15 MPN/100 см³ за чревни ентерококи и ешерихия коли, става ясно от мониторинга.

На Офицерския плаж във Варна са отчетени 159 MPN/100 см³ ешерихия коли. На плажа под минералния басейн в курорта "Св. св. Константин и Елена" има 144 MPN/100 см³ ешерихия коли и 77 MPN/100 см³ чревни ентерококи, което се вмества в допустимото за отлично качество на водата.

Продължителността на сезона за къпане във Варненска област е от 1 юни до 30 септември, а на контрол подлежат 23 зони.

Морската вода са проверява по два показателя - ешерихия коли и чревни ентерококи. Честотата на пробонабиране е 2 пъти месечно, а в зоните за къпане в град Варна: Офицерски плаж, Централен плаж, Южен плаж и плаж Аспарухово – 3 пъти месечно през месеците юни, юли и август.

Плажовете във Варна и региона са пълни. Температурата на въздуха е между 25-30°. Вълнение на морето е 2 бала, а температурата й около 24-25°.

Любомир Славов