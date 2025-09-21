О бичам ви, България. See you soon. С тези пет думи, казани на български и английски език завърши петият, най-голям и мащабен концерт на Енрике Иглесиас у нас. Над 30 000 души пяха в хор със своя любимец.

В продължение на точно деветдесет минути, на националния стадион „Васил Левски, бяха представени 19 песни. След кратко интро, шоуто започна на испански – със Súbeme la radio от 2017 г., последваха Freak (2014), Chasing The Sun (2021), Be with You (1996), Heartbeat (2010), Duele el corazón (2016), позната като дует с пуреториканския рапър Уисин, както и първият голям хит от 1998 г. – Bailamos.

На Cuando Me Enamoro (2010) Иглесиас се премести в средата на стадиона, насред хората. Преди да продължи с Ring My Bells (2007), той отново се обърна към публиката на български с „Наздраве“, отливайки от бутилка малък шот за себе си и вокалистката, която представи като своя приятелка, но само на сцената. Двамата запяха Takin' Back My Love (2008), която в оригинал е дует със Сиара. Иглесиас се пошегува, че на стадиона има 60 процента жени и 40 процента мъже.

Латино купонът под звездите продължи с Me pase (2021). След Chasing The Sun, това беше второто по-ново парче от целия сетлист за 20 септември. Синглът е с участието на пуерториканската певица и авторка на песни Фаруко, и излиза в предпоследния албум на испанската звезда.

След като отново се върна на главната сцена, концертът продължи с I Like How It Feels (2014), Tired Of Being Sorry (2007), Escape от едноименния албум (2001), която завършва с мотиви от Sweet Dreams на Eurythmics, и Tonight I’m Lovin’ You (2005).

Сред емоционалните и едновременно с това забавни моменти бе признанието, че има няколко любими неща – обича да пише песни и да ги пее, харесва му да е тук, сред почитателите си, обича семейството си и... да си пийва в събота вечер. След тези думи, Иглесиас отпи глътка от бутилка и попита: „София, някой пие ли тук? Не, нали? А кой тази вечер е на 18 или повече години? А кой е под 18? Добре, добре, добре. Не започвайте да пиете, докато не станете на 85“.

На Hero, един от най-големите му хитове, записан в началото на новия век, Енрике Иглесиас отново се премести в средата на арената. Продължи с El Perdón, позната като дует с Ники Джем, суперхита Bailando и за финал – дуета с Питбул (но без Питбул) – I like it, гарниран със стотици бели балони, на които пишеше EI (инициалите на артиста) и мощна заря.

Енрике и България

За пръв път Енрике Иглесиас пее в България на концерт по случай 15-годишнината на „М-тел“ – на 29 септември 2010 г. Събитието е на поляна в парк, със свободен достъп. Още тогава той „флиртува“ с публиката, използвайки думи на български език.

На 14 декември 2015 г. се завръща у нас за самостоятелен концерт, част от световното му турне Sex And Love Tour, в зала „Арена Армеец“. „Извинявайте, че закъснях", казва на чист български Енрике Иглесиас, след като изпява няколко песни в препълнената зала. Концертът е започнал два часа след обявеното начало (20:00). „Голямото чакане бе единственият минус на вечерта, в която звездата направи шоу като по учебник, създавайки страхотен контакт с публиката“, припомнят очевидци. Първо качва на сцената баща и син, карайки ги да пеят. За кураж дава вода на детето и алкохол - на родителя, като преди да му сипе втори път, пита кой ще шофира до вкъщи. След това иска телефона на момиче от публиката, разигравайки разговор с приятеля ѝ: „Тя ще се прибере по-късно", обяснява Енрике. За първи път в „Арена Армеец" има алтернативна сцена.

Поради огромния интерес към събитието, Енрике Иглесиас изпълнява своите хитове в България отново – на 14 май 2016 г., в същата зала. Този път той се появява с „едва“ 50 минути закъснение. Със сигурност, датата ще остане незабравима за Нели и Иван от Пловдив. Заради тях Иглесиас, както сам той каза, влиза в ролята на пастор и помага на двамата да се сгодят пред погледите и овациите на 15 000 човека. Преди това, чрез плакат, Иван моли Енрике да му помогне да предложи брак на приятелката си от сцената. Докато Иван се обяснява на Нели, звездата ги снима с таблет. Своеобразната „венчавка“ завършва с изпълнение на Stand By Me (от репертоара на Бен Кинг). Това романтично 15-минутно прекъсване на шоуто не е единствената изненада на вечерта. Енрике Иглесиас поднася неочаквано признание: „Предишния път не бях в особено добра форма, а ти, България, заслужаваш най-доброто!".

Две години и половина по-късно, на 6 ноември 2018 г., отново в „Арена Армеец“, той изпълнява всичките си хитове. 90-минутният концерт е част от турнето All The Hits Live. За да бъде по-близо до по-голяма част от аудиторията, Енрике отново пее на две сцени, танцува с фенка, приема подаръци и цветя, и нито за миг не сваля усмивката от лицето си.

*Източник: БТА