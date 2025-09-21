М атю Макконъхи разкри в новата си книга, че смяната на голямото легло с по-малко е помогнала да се сближи със съпругата си от 13 години, Камила Алвес — и той потвърди това твърдение в последващо интервю, съобщи Пейдж Сикс.

„Най-доброто, което можеш /да направиш за своя брак“, е заглавието на едно от стихотворенията в книгата му „Poems & Prayers“.

„Един сигурен начин / да вървиш напред, / е да се отървеш от / кралското легло, / и да спиш на / легло тип кралица.“

„Имаме деца и когато ходим у наш приятел, той има едно от онези двойни кралски легла, съединени заедно, и всички деца спят там“, разказа 55-годишният актьор от „Клубът на купувачите от Далас“ в интервю.

„Съпругата е от едната страна със своето шкафче, съпругът — от другата, и е чудесно, когато имаш и трите деца там, но изведнъж децата порастват. И вече ги няма в леглото.“

Макконъхи си спомня как бил озадачен, когато една сутрин се събудил и видял Алвес, 42-годишна, отдалечена чак в другия край на огромното легло.

„Събуждам се една сутрин… и поглеждам — Камила е все едно на футболно игрище разстояние, човече“, сподели той. „После си лягаш вечерта, искаш да се сгушиш и… ‘Е, трябва да се завием. Ти върви 12 фута насам, аз ще дойда 12 фута натам.’“

Звездата от „Интерстелар“ осъзнал, че по-голямото легло всъщност „не е добре за брака, човече“.

„Отървете се от това чудовище“, възкликнал той. „Затова си взехме легло тип кралица, където сме рамо до рамо. Казвам ви, това е добре за брака ви.“ Той добави, че новата подредба не оставя „никакво място“ за децата.

Двойката, която през юни отпразнува 13-ата си годишнина от брака, се ожени през 2012 г. и има три деца — синовете Леви (17) и Ливингстън (12), както и дъщерята Вида (15).

В съвместно интервю през 2024 г. двамата споделиха още една тайна за дългогодишния си брак — как успяват да намалят напрежението при спорове.

„Отидете и вземете нещо сладко“, каза звездата от „Как да разкараш гаджето за 10 дни“ в епизод на подкаста „Your Mama’s Kitchen“.

„Нещо сладко. Може да намали напрежението, дори ако е просто парченце шоколад или малко сладолед, може да помогне да се изгладят нещата“, обясни той.

Източник: БГНЕС