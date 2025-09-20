Н ики Илиев, Башар Рахал и Стефани Обадяру бяха в Рим за „Фестивал на българското кино“, където представиха „Без криле“.

Тримата случайно засякоха снимачен екип в центъра на италианската столица и решиха да заснемат комично видео.

Продукция

„Ето така Ники Илиев даде заръки какво да се прави, Стефани се подготвя за роля и екипът е готов да заснеме новия филм тук, в центъра на Рим“, споделя с класическото си чувство за хумор звездата Башар Рахал, който се завръща като водещ на популярното риалити „Биг Брадър“, започващо от 21 септември по NOVA. Освен колегите, с които е заедно в Рим, Рахал показа и съвсем малко от продукцията, на която случайно са се натъкнали, докато се разхождат в хубавото време. Те са там, за да открият 18-ото издание на „Фестивал на българското кино“ с филма „Без криле“, на който Ники Илиев е режисьор и сценарист, Стефани Обадяру играе, а Башар Рахал продуцира и също участва в лентата.

Надежда

„Без крила“ е българска спортна драма, вдъхновена от истинската история на параолимпиеца Михаил Христов, изигран от Наум Шопов-младши. Филмът разказва за тежкото изпитание на момче, което след инцидент губи двете си ръце още в тийнейджърските си години. Отчаянието, болката и чувството за различност са част от пътя му, но волята за живот и силата на духа го изправят отново. Постепенно той намира нов смисъл чрез спорта и се превръща в пример за упоритост и вдъхновение. Лентата съчетава драма, надежда и спортна енергия, за да покаже, че границите съществуват само ако човек им позволи. Премиерата се състоя миналата година през септември.

Александър Пашов