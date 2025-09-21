Л ивански разследващи ще пристигнат у нас, за да разпитат руснака Игор Гречушкин, в случай че българският съд откаже да го екстрадира, съобщи AP, позовавайки се на източници от правосъдната система в Бейрут.

ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО: България задържа собственик на кораб отговорен за смъртта на 218 души!

48-годишният Гречушкин, който има и кипърско гражданство, е бил арестуван на софийското летище „Васил Левски“ на 5 септември. Мъжът е идвал с полет от Пафос. Пристигал у нас в качеството си на турист и у него не е бил открит притеснителен багаж, съобщиха от Гранична полиция през седмицата. При проверката обаче станало ясно, че руснакът е обявен за издирване чрез Интерпол с червена бюлетина, и бил задържан.

Оскъдно

Българските власти съобщиха за случая едва 10 дни по-късно, след като новината се появи по международните информационни агенции. От съобщение на ВКП става ясно, че Ливан търси Гречушкин заради обвинение за „внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб“. Далеч от медийния фокус Софийският градски съд е постановил мярка за неотклонение „временно задържане за 40 дни“, спрямо собственика на кораба. Това е и времето, с което разполагат властите в Ливан, за да подготвят документите за екстрадирането на чужденеца. САС е потвърдил определението. Властите в Бейрут са твърдо решени да възобновят работата по случая, особено след смяната на правителството наскоро.

Трагедията

На 4 август се навършиха 5 години от мощната експлозия, разтърсила Бейрут. За това време няма осъдени за случая. Тогава мощен взрив отнася пристанището, причинявайки щети за милиарди долари. Загиват над 200 души, сред които жени и деца, а над 6000 са тежко ранени, хиляди остават без дом. Местни сравняват експлозията с атомен взрив. В многомилионния град настава паника, болниците са препълнени. Взривът освен в икономическа потапя Ливан и в политическа криза, съпътствана от множество протести с искане виновниците да бъдат издирени и изправени на съд. Часове след катастрофата става ясно, че източникът на взрива е склад с над 2700 тона амониев нитрат, който се използва както за торове, така и за направата на експлозиви. Веществото е било докарано 7 години по-рано в пристанището на борда на кораба „Росус“, който плавал под молдовски флаг. Крайната дестинация била Мозамбик. Веществото било пренесено в склад на пристанището в Бейрут до самия взрив. Причината по първоначални данни – повреда в кораба, който скоро след това бил изоставен. Плавателният съд се оказва собственост на Гречушкин. Собственикът обаче бил неоткриваем. Месец след трагедията екип на Daily Mail го открива в Кипър. Според изданието след взрива руснакът започнал да разпродава движимата си собственост, сред която автомобил и мотор. Чужденецът отказал коментар за изданието. То обаче се свързало с бащата на Игор – Валентин, според когото вината е на капитана на кораба Борис Прокошев, а синът му бил „изкупителна жертва“.

Небрежно

Часове след трагедията властите в Ливан установяват, че амониевият нитрат е съхраняван неправилно и че става въпрос за престъпна небрежност. Скоро става ясно още, че към компетентните институции е имало множество сигнали и предупреждения, че е опасно веществото да се съхранява там. Имало и искания то да бъде преместено. Това обаче така и не се случило. Следват арести на над 25 чиновници, някои от тях висши. Властите обявяват за издирване чрез Интерпол собственика на кораба Гречушкин, капитана на кораба, също руски гражданин, както и собственика на товара.