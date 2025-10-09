П олет на British Airways  до Лондон каца аварийно в Румъния.

Причината е, че след като четирима души са се натровили от вдишан дим, се е наложило да получат медицинска помощ.

Еърбъс А320 пътувал от Истанбул за Лондон, когато се наложило да извърши аварийното кацане.

Самолетът, превозващ 142 пътници, е поискал кацане на международното летище „Анри Коанда“ в Букурещ в 17:50 ч. местно време.

Самолетът кацна скоро след това в 18:14 ч. и медицински екипи бързо се качиха на борда, за да се погрижат за четиримата болни.

Останалите пътници също бяха евакуирани.

Министерството на здравеопазването на Румъния заяви в изявление, че „наличието на дим е потвърдено“ веднага след кацането на самолета. 

Министерството добави: „Четирима души са в лошо здравословно състояние, вероятно са в нетрезво състояние от тютюнев дим и получават медицинска помощ на място.“

