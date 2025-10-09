П олет на British Airways до Лондон каца аварийно в Румъния.
Причината е, че след като четирима души са се натровили от вдишан дим, се е наложило да получат медицинска помощ.
Еърбъс А320 пътувал от Истанбул за Лондон, когато се наложило да извърши аварийното кацане.
British Airways flight makes emergency landing in Romania after 4 suffer possible smoke inhalation
Самолетът, превозващ 142 пътници, е поискал кацане на международното летище „Анри Коанда“ в Букурещ в 17:50 ч. местно време.
Самолетът кацна скоро след това в 18:14 ч. и медицински екипи бързо се качиха на борда, за да се погрижат за четиримата болни.
Останалите пътници също бяха евакуирани.
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a unui avion British Airways care zbura de la Istanbul la Londra

Министерството на здравеопазването на Румъния заяви в изявление, че „наличието на дим е потвърдено“ веднага след кацането на самолета.
Министерството добави: „Четирима души са в лошо здравословно състояние, вероятно са в нетрезво състояние от тютюнев дим и получават медицинска помощ на място.“
Aeronavă a companiei British Airways, aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, după ce patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum/ Cei patru primesc îngrijiri medicale/ Pasagerii, debarcaţi şi rerutaţi pe alte curse/ Aeronava rămâne la sol
*Източник: The Sun