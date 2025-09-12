З аради процесуални нарушения делото за малтретирания 5-годишен Адриан от Пловдив започва отначало и с нов съдебен състав. Обвиняеми за упражненото насилие са майката на момчето и пастрокът му, съобщи NOVA.

На заседанието днес беше отхвърлен гражданският иск на бащата на детето от около 200 хиляди лева. Освен това съдът прецени, че момчето няма нужда да бъде представлявано от адвокат, а защитата му поема изцяло прокуратура.

Майката заяви, че ще сключи споразумение за по-лека присъда. На първа инстанция тя беше осъдена на глоба от 5000 лева. Тогава пастрокът получи 8 години затвор.

„Бащата казва, че продължава да се работи с момчето,започва да учи с помощта на ресурсни учители. Процесът на възстановяване продължава и предстоят още медицински интервенции. Трябва да има справедлив процес и да се съберат всички доказателства”, заяви адвокатът на детето – Васил Попов.

„Продължаваме да настояваме, че подсъдимият Чернев е виновен по всички повдигнати обвинения. Държим на наказание към максимума. Настояваме също, че майката е виновна за умишлено причиняване на средна телесна повреда”, подчерта наблюдаващият прокурор Димитър Костов.

„Ние искаме 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок”, каза адвокатът на обвиняемата – Росица Драгинова.

Припомняме, че Адриан беше обезобразен при побой. Липсваха около 14-15 кв. см от кожата на главата. Нараняванията на детето били животозастрашаващи, а зверствата са снимани с мобилен телефон. Сигналът за насилието, което по първоначални данни продължило около два месеца, е подала лелята на момченцето.