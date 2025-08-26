В новия брой на приложението "Чудеса и вяра" на вестник "Телеграф" в сряда, 27-ми август, можете да прочетете:

Изумително: Чудеса се случват в Суходолския манастир – дете излезе от кома!

Ходатай: Св. Фанурий помогнал за рожба и намиране на работа на много българи.

Скандал: Суеверия родиха нов Разпети петък в края на август.

Празник: Стотици нощуват край храма „Св. Зона“ в Мелник срещу 31 август.

Традиция: Шествие с чудотворната икона Св. Пояс тръгва тази събота.

Светите земи: Египет и Гърция воюват за Синайския манастир.

Календар: Започва църковната нова година и кои именници черпят през септември?

Иконостас: Вземете за дома изображение на чудотворната икона на Св. Фанурий от Суходолския манастир „Света Троица“.

Не изпускайте още уникални и интригуващи четива в приложението за духовност на България, което излиза всяка сряда с вестник „Телеграф“!