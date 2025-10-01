В броя на вестник „Телеграф“ на 1 октомври (сряда), четете:

- Как посрещнаха волейболните шампиони на сърцата ни

- С какво почетоха 100-годишнината от рождението на Георги Калоянчев

- Каква е новата тесла за потребители и какви джаджи с недоказана ефективност ни пробутват

- Как Ботев и Левски станаха инфлуенсъри

- Защо трябва да има рейтингова система при школите за шофьори – интервю с бившия рали шампион и бивш министър на спорта Димитър Илиев

- Какво работи новото гадже на Диона

