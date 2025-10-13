Б илетите за двубоя между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца) вече са в продажба, съобщиха от пловдивския футболен клуб. Двубоят от 12-ия кръг на Първа лига е на 17 октомври (петък) от 20:00 часа на "Лаута".

Пропуските за срещата вече са налични за закупуване онлайн, както и в партньорската мрежа на Ивентим. Билети ще се продават и на касите пред "Лаута", които ще работят в четвъртък от 12:0 до 18:00 часа и в деня на мача от 12:00 часа до края на първото полувреме.

Цените на пропуските са следните:

- Трибуна "Бесика" - 20 лева (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 10 лева);

- Южна трибуна - 20 лева (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 10 лева);

- Трибуна "Спортклуб" - 30 лева (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 15 лева);

Паркингът на територията на комплекса в деня на мача ще бъде 3 лева.