Н овият селекционер на националния отбор на България - Александър Димитров, беше специален гост в четвъртия епизод на подкаста на Българския футболен cъюз „Да поговорим за футбол“. В кратък откъс, разпространен от централата, Димитров разкри основния си принцип в работата и обяви, че вътрешният правилник и санкциите в тима ще бъдат изготвени по предложение на самите футболисти, за да могат те „да носят отговорност“ за собственото си поведение.

„Първото правило на Александър Димитров е човешки, приятелски взаимоотношения в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Дискретност! Всички правила на Александър Димитров ще бъдат обсъдени с играчите и санкциите по тези правила и създаването като цяло и на вътрешен правилник и санкциите ще бъдат предложени от самите играчи, за да могат те да носят отговорност. Отговорността в мъжкия национален отбор ще бъде споделена“, сподели Димитров.

В разговора специалистът говори откровено за своя треньорски път – от работата с юношеските гарнитури, през воденето на младежкия национален отбор, до назначаването му начело на представителния тим на страната. Освен това той споделя интересни истории от годините си като футболист, както и от периода, прекаран в Индонезия.

Целият епизод с участието на Александър Димитров ще бъде достъпен в сряда, 8 октомври, от 11:00 часа в официалния YouTube канал на БФC.

