А втобусът на Ботев Враца катастрофа напът за София, съобщи BulNews. Рейсът се е ударил с лека кола на излизане от града. Инцидентът е станал в района на обръщалото на тролеите. Автомобил „Фолксваген Голф“, шофиран от 58-годишна жена от София, излизал откъм „Практикер“. Водачката тръгнала надясно, тъй като левият завой там е забранен. Тя обаче искала да се върне към града и решила да влезе на паркинга пред мебелния магазин и да обърне там.

При маневрата обаче жената засекла рейса с врачанските футболисти. Шофьорът на автобусната фирма не успял да реагира навреме и последвал удар.

За щастие няма пострадали хора при произшествието. Има нанесени материални щети по превозните средства, по-сериозни по колата. Автобусът е с минимални поражения. За щастие няма пострадали хора при произшествието.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX