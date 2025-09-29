Б ившият административен директор на ЦСКА Милко Георгиев, разкри подробности около актуалната ситуация в клуба след равенството 1:1 срещу Локомотив София в "Надежда" той назова Христо Стоичков като отговорник за случващото се при "червените".

Ето какво написа той в социалните мрежи:

"Клуба в момента се управлява от Стоичков, това не е тайна! Всички назначения са негови! На Ицо Янев са му отказани поне 2 имена за помощници! Мето (б.р. Методи Томанов) е протеже на Стоичков! Селекцията е на Мето! Керкез искаше да си тръгне преди 1 кръг! Част от играчите правят "ресто" всеки месец".