Ц СКА не успя да победи и в дебюта на Христо Янев като треньор на "червените". "Армейците" хиксираха срещу Локомотив София и не успяха да излязат от черупката, в която са попаднали от началото на сезона. Символичните гости вкараха гол след рикошет в края на първото полувреме чрез Йоанис Питас. През втората част обаче Георги Минчев изравни от дузпа.

През първото полувреме бе доста скучно, но все пак ЦСКА бе по-активен. Въпреки това в 23-ата минута Делев стреля акробатично над вратата на Фьодор Лапоухов, след като засече центриране на Лясков от левия фланг. Няколко минути по-късно Ето'о извърши груб фал на около 30 метра от вратата си. Камерунецът получи жълт картон, а Луан Аугусто обстрелва от далечната дистанция, като ударът му мина на около метър-два от вратата на гостите. Ето'о създаде и нова опасност пред вратата на "червените" - дефанзивният халф подари топката на Делев, който бе неточен с изстрел от около 25 метра.

ЦСКА отвърна с далечен изстрел на Леандро Годой. Кошмара загърби съперник, спечели няколко метра и опита да изненада Величков от около 25 метра, но без успех. "Железничарите" отвърнаха с бърза контра, на чийто връх Георги Минчев стреля слабо с глава. Лапоухов нямаше затруднения да улови. Малко преди почивката ЦСКА поведе. Илиан Илиев намери Йоанис Питас, който бе в наказателното поле с гръб към вратата. Кипърецът моментално се обърна и стреля, а последвалият рикошет матира Мартин Величков - 0:1.

В началото на втората част димна завеса обхвана стадиона в столичния квартал "Надежда" и в продължение на няколко минути играта бе спряна.

След възобновяването се получи и спорна ситуация в наказателното поле на ЦСКА. Луан Аугусто потърси подаване, а топката се спря в ръката на Анхело Мартино. Красен Георгиев не отсъди дузпа, а и от ВАР не дойде сигнал, че е сбъркал. Четвърт час преди края Локомотив София получи право да изпълни дузпа. Пастор влезе в единоборство с Делев в наказателното поле, макар да останаха известни съмнения дали нарушението не бе отсъдено прекалено леко. ВАР не сигнализира Красен Георгиев за грешка, а Георги Минчев матира Лапоухов от 11-те метра – 1:1.

До края ЦСКА опита да спечели срещата, но не стигна до масиран натиск и съответно гол. Така "червените" остават с една едничка победа от началото на сезона. Те имат 9 точки на 12-то място. Локо София е с 12 на шестата позиция.

