БОГОМИЛ РУСЕВ

ЦСКА влезе в отлична серия, записвайки шест поредни победи. От незавидното 12-о място отборът стигна до 6-ото, само на 2 точки от шампиона Лудогорец и сякаш лошото начало на сезона, стартиран с Душан Керкез, е в миналото. Каква обаче е причината за прогреса на „армейците“ под ръководството на Христо Янев и дали тя е само спортно-техническа? Навярно е така, но има нещо много силно и невидимо, което дърпа ЦСКА напред. А това е, че „червеното“ ДНК, което беше положено в основите на отбора в последните месеци, започва да дава резултат. За какво иде реч. В началото на сезона спортен директор на 31-кратните шампиони беше португалецът Пауло Нога, а треньор – босненският сърбин Душан Керкез. Те се чели и виждали какво значи ЦСКА за българския футбол, но бяха чужденци, просто дошли да си вземат заплатата. С една дума казано: наемници. Тимът започна да влиза в релси след няколко ключови намеси на ръководството. Първо в средата на август беше назначен Бойко Величков, който стана спортен директор. Още на първата си пресконференция бившият шеф в Пирин Благоевград засегна именно тази тема – че знае много добре какво значи ЦСКА. Той прекарва дълго години в школата, играл е в куп вечни дербита, печелил е безброй трофеи и медали. За първия тим на „червените“ записва 17 мача, в които бележи 3 гола. Да, той не прави кариера мечта за родния си клуб, но когато толкова години си носил звездата на гърдите си, ти завинаги оставаш „армеец“, без значение дали играеш за Левски, Черно море, Локо Сф и така нататък.

Цялата гледна точка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

