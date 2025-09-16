"Информация за билетите за гостуването на Арда. Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Арда в отложен мач от 5-ия кръг на Първа професионална лига ще се продават само в деня на мача на касите на ст. „Берое“ в Стара Загора.

Двубоят ще се играе на 18 септември (четвъртък) от 17:30 ч., а пропуски няма да могат да бъдат закупени онлайн. Касите на стадиона ще отворят в 10:00 ч. и ще работят до началото на второто полувреме на срещата. Освен в сектора за гости, публиката на ЦСКА ще може да заеме места и в останалата част от стадиона. Цената на билета за всички сектори е 20 лв.

САМО ЦСКА".

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX