Л амин Ямал няма да бъде на разположение на Барселона за мача с Нюкасъл от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига, съобщават медиите в Испания.

Състоянието на крилото не е добро и Ханзи Флик вече е приел, че Ямал няма да играе. 18-годишният суперталант не тренира със съотборниците си в понеделник, а само изпълняваше възстановителни упражнения във фитнеса.

Ямал не взе участие и срещу Валенсия, като Флик остана ядосан от факта, че той е играл за националния отбор на Испания на болкоуспокояващи.