Р ъководството на Ботев Пловдив публикува декларация, с която призовава всички за обединение. Управата на "канарчетата" отчита, че има ботевисти, които внасят интриги и разпространяват лъжи.

Съобщението на Ботев Пловдив:

"Скъпи привърженици на най-стария футболен клуб в България, Нашият любим клуб отново преминава през изключително тежки времена. Въпреки усилията, които всекидневно полагаме, наследството, оставено от предишния собственик, продължава да тежи върху Ботев.

Всички виждаме къде се намираме в класирането и как това боли всяко жълто-черно сърце. Знаем – трудно е за всички, и ще бъде трудно още дълго време. Но нека никой не забравя: Преди едва 76 дни Ботев бе на прага да изчезне от футболната карта. Ако тогава не бяха предприети решителни действия, днес нашият клуб щеше да бъде само част от историята – като поредния фалирал български отбор.

Жалко е, че дори в този момент, когато борбата е за оцеляване, се намират хора, които поставят личните си интереси и финанси пред тези на клуба. Хора, които вчера се представяха като „най-големите ботевисти“, а днес внасят интриги и лъжи, вместо да помогнат. Поканихме ги на срещи – те отказаха или просто не им беше позволено от зависимостите, в които се намират.

И тук е редно да зададем и един ясен въпрос: Какъв е точно казусът с магазина, който е собственост на клуба? В тези тежки времена парите от него трябва ли да отиват в нечий джоб, вместо обратно в Ботев?

Но Ботев е по-голям от всичко това. Призоваваме всички истински ботевисти: Обединете се! Подкрепяйте отбора! Бъдете на стадиона и заедно да градим новото бъдеще!

Не забравяйте девиза: "За Ботев – всичко! От Ботев – нищо!"

Не позволявайте да ви използват! Ако имате въпроси, идвайте, говорете с нас, обсъждайте открито. Ако някой иска да поеме управлението – вратата е отворена. Веднага ще предадем не само ръководството, но и всички дългове на клуба.

Изборът е ваш: С Ботев, или с медийката, която обслужва по-малкия отбор на Пловдив. Да бъдем единни – за да има Ботев!"

