Т реньорът на Черно море Илиан Илиев заяви след победата с 2:0 срещу Добруджа, че тимът му трябва да подобри много неща, за да бъде още по-силен.

"След последните два мача, от психологическа гледна точка имаше някакво напрежение при нас. Доволен съм, особено от първото полувреме, че имахме търпение. Успяхме да контролираме емоциите и вкарахме гол. Постепенно във времето се вкара неспокойство в отбора. Поздравления за усилията. Трябва да се възстановим и да чакаме мача с Арда", каза той.

"Трябва да подобрим много неща. Най-вече самочувствието, когато притежаваме топката. Полагаме много усилия в дефанзивен план и когато бързо предадеш топката, улесняваш противника. Имаме качеството да го правим по-добре. Добре беше премислено решението ми за националния отбор. Пожелавам успех на следващия човек. Ще му е нужен малко късмет и помощ от хората отвън", заяви Илиев.