Ч ерно море спечели регионалното дерби с Добруджа - 2:0. Това бе последен мач от осмия кръг от Първа лига, а с успеха варненци заеха петата позиция. Добричлии пък са мноог назад - 14-и.

Само 7 минути отне на "моряците" да стигнат до положение за гол. Жоао Педро от крилото потърси Николай Златев в наказателното поле. Острието на варненци бе блокиран в сетния миг. Малко по-късно и Живко Атанасов стреля с глава след центриране от корнер, но право в ръцетена Галин Григоров.

"Жълто-зелените" отговориха след около половин час игра. Тогава на Пламен Илиев му се наложи да прави двойно спасяване в рамките на секунди. Опитният вратар първо спаси удар от дъгата на Ивайло Михайлов, а после и добавка на Милчо Ангелов от малък ъгъл. От произлезлия корнер също стана карамбол в наказателното поле на варненци, но попадение не падна.

"Моряците" отвърнаха с нисък изстрел на Селсо Сидни, озовал се в ръцете на Григоров.

Малко преди почивката Антон Иванов бе изгонен за закъснял шпагат в краката на Николай Златев. Първоначално реферът Димитър Димитров даде само жълт картон, но Владимир Вълков го привика на ВАР. Впоследствие Димитров реши да покаже червен картон на Иванов за влизането му.

"Моряците" взеха аванс секунди след като изпълниха бързо тъч. Дончев хвърли към Панайотов, който почти от аутлинията потърси пас в малкия пеналт. Там бе Селсо Сидни, реализирал дебютния си гол за Черно море - 1:0.

Четвърт час преди края Сидни се размина с втори гол на своята сметка, а и на тази на Черно море. Нападателят стреля с глава от трудна позиция, с гръб към вратата. Григоров отново спаси.

В самия край на срещата Фелипе Кардосо излезе сам срещу вратаря на Добруджа, но направи по-трудното и не успя да вкара гол.

В продължението на мача Черно море получи дузпа за нарушение на Уртадо срещу Густаво Франса. Зад топката застана Асен Чандъров, който фиксира крайният резултат - 2:0.