С тарши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов говори след загубата с 0:2 от Черно море. Повече от едно полувреме неговият отбор игра с човек по-малко, след като Антон Иванов получи директен червен картон заради грубо нарушение в краката на Николай Златев.

"За пореден път не играем толкова лошо, а губим. Получава се от това, че правим детински грешки. Не мога да бъда недоволен от играчите. Вложиха се до краен предел. Старата ни слабост - да реализираме ситуациите, които имаме. С 10 човека имахме ситуации, но не успяхме да вкараме. Хубавото е, че има дух в този отбор. Играха с голямо себераздаване. Нямам претенции към футболистите. Ако реализираме първи гол, мачът ще се развие по друг начин", заяви Орела."Виждаме какви картони се дават, извиняват се, че не е имало такива. Това е. Ние се мъчим да се справяме с това нещо. Да им правя забележка, че горят в мача - абсурд. Това е пътят. Надявам се новите играчи да вдигнат нивото на отбора", каза още той.