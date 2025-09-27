С тамен Белчев говори след 1:1 между неговия Септември и Черно море на стадион „Тича“ във Варна. Белчев заяви, че Галин Иванов има лични проблеми и затова не е бил в групата на „виненочервените“. „През второто наистина приехме играта много дълбоко. Не бяха такива указанията. Действията на противника ни принуждаваха да сме близко пред вратата и да се справим добре с очакваните центрирания в мача“.

„По принцип това беше стратегията – да се опитаме да пресираме двамата централни защитници. За съжаление, имаше два-три момента вляво не се справихме, нахлуха Васил Панайотов и Димитър Тонев. Затова пред вратата пък се справихме добре. Няма как да сме перфектни целия мач, като цяло съм доволен“.

„Особено през първото полувреме имахме добра агресия. Бяхме близко до противника, даваше ни възможност да реагираме“.

