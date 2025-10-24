Н ападателят на Манчестър Сити Ерлинг Халанд е под светлината на прожекторите винаги. Той гази съперниците си от началото на сезона и със сигурност е любопитно с какво той се захранва, за да мощен като танк. В специално видео за неговия режим може да се проследи какво по-конкретно прави той, за да се справя толкова добре.

"Обича кебапи, обича тако, когато готви бавно гърди, те стават много вкусни, и обича да готви стек. Всеки път, когато готви, се получава перфектно", споделя приятелката на Холанд, Изабел Хаугсен Йохансен, за своята половинка, докато стои в кухнята на имението им в Чешър.

Първият епизод на новия YouTube канал на Халанд, който стартира в четвъртък, дава на феновете възможност да надникнат в ежедневието му и се оказва, че той, подобно на партньорката си, е истински майстор в кухнята.

Халанд започва деня с няколко силно подправени пържени яйца върху хляб от квас и кафе. След закуска, Марио Пафунди, физиотерапевтът на Сити, който работи в тясно сътрудничество с бившия играч на Борусия Дортмунд, пристига в дома на двойката и прави масаж на нападателя, като използва топка от финала на Шампионската лига през 2023-а година, спечелен от "гражданите", като възглавница.

Норвежецът заяви, че благодарение на работата, която той и Пафунди са свършили, мускулите му са по-силни и той може да се разтяга повече. След като се отбива във фермерски магазин в 11:00, Халанд пристига на тренировъчната база на Сити, където обядва риба, ориз и аспержи, преди да премине към поредната тренировка във фитнеса и масаж, а след това групово занимание на трева.

Когато се прибира вкъщи, той нарязва картофи, които да придружат стековете, и преди да запали барбекюто, Халанд се потапя в ледена баня, до която има и мини сауна.

Един ден от живота на Халанд:

8:00 ч. Закуска (кафе, яйца, хляб от квас)

9:00 ч. Разтягане и масаж с Марио Пафунди в домашната фитнес зала

11:00 ч. Посещение на фермерския магазин по пътя към тренировката, за да вземе стек и мляко

12:15 ч. Обяд (лаврак, ориз, аспержи)

12:30 ч. Втора сесия със стречинг и масаж с Марио Пафунди на тренировъчната база на Сити

13:00 ч. Тренировка

17:30 ч. Започва подготовката на вечерята

18:00 ч. Ледена баня и сауна

19:00 ч. Вечеря (стек, картофи, салата и сос беарнез)

