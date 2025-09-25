Т реньорът на Лудогорец Руи Мота беше много доволен от победата на своя отбор с 2:1 над Малмьо като гост на старта на основната фаза в Лига Европа. Той сподели, че успехът е бил важен, а отборът трябва да запази това постоянство. "Много съм щастлив за победата, за момчетата. Работихме здраво. Днес мачът започна по чудесен мач за нас. Продължихме да играем много добре след първия и втория гол. Знаехме, че Малмьо притежава добри футболисти. Имахме много възможности да затворим мача, но не го направихме. Контролирахме добре мача и показахме колко опитен е нашият отбор.

Лудогорец тръгна с шведска двойка!

Това беше най-доброто ни първо полувреме. Трябва да запазим постоянството. Бяхме консистентни през цялото време. Това трябва да се запази през всички мачове. Когато започнеш нова надпревара, всички са на едно ниво. Възползвахме се от шансовете си и спечелихме мача. Не вярвам в отмъщения, а в настоящето. Най-важното за мен е, че започнахме с победа. Пречупихме и негативната серия от гостувания, които не спечелихме. Нищо не е по-различно. Опитахме се да победим във всеки мач. Спечелихме трите точки, а в следващия мач излизаме със същата цел", каза Руи Мота.

