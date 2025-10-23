И ван Колев е новият старши треньор на втородивизионния Черноморец Бургас. Той заменя на поста Ангел Стойков.

"Ръководството на Черноморец обяви днес назначението на Иван Колев за нов старши треньор на представителния отбор. Опитният специалист наследява на поста Ангел Стойков, като амбицията му е да надгради постигнатото до момента и да върне отбора сред водещите фактори във Втора лига. Наставникът бе представен пред футболистите лично от президента на клуба д-р Спасимир Иванов.

Иван Колев е сред най-опитните и уважавани български треньори. Роден е на 14 юли 1957 година в София. Още от ранна възраст започва своя път в школата на Локомотив София, а след кратък престой в ЦСКА насочва кариерата си изцяло към треньорската професия.

Колев е работил както в България, така и зад граница, изграждайки впечатляваща визитка. Сред отборите, които е водил през годините, са Славия, Дунав Русе, Локомотив София, Верея, както и редица клубове в Индонезия, Мианмар и Малдивите. Той има богат международен опит като селекционер – ръководил е младежкия национален отбор на България, както и националните тимове на Индонезия и Мианмар.

През своята дълга кариера Иван Колев е бил част и от треньорските структури на България U19 и U21, оставяйки траен отпечатък в развитието на редица млади български таланти.

Назначението му начело на Черноморец идва с ясната цел да внесе опит, стабилност и перспектива в развитието на отбора.

Ръководството на клуба приветства Иван Колев с „добре дошъл“ в семейството на „акулите“ и му пожелава здраве, успехи и много поводи за радост с Черноморец!", написаха от бургаския клуб.