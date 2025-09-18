А ко футболът зависеше само и единствено от пари, Лудогорец би трябвало да бие без проблеми Левски в петък на "Герена". Да, ама - не. Футболът е нещо различно, в което освен пари има страст, любов, хъс за победа, колективна игра и фенове, разбира се. Там "сините" превъзхождат съперника си, а точно заради това Левски е по-скоро фаворит за петък вечер.

Да се върнем на цифрите, които сочат, че играчите на Лудогорец са близо двойно по-скъпи от тези на Левски. Поне така твърди авторитетният футболен портал transfermarkt.com. Според него общата цена на "сините" футболисти е 29 100 000 евро, а тази на Лудогорец - 48 850 000 евро. Това означава, че "орлите" са с 19 750 000 евро по-високо оценени от "сините", което реално е разлика, която се изразява в две трети от стойността на Левски.

Прави впечатление, че сред Топ 5 на най-скъпите футболисти на "сините" има трима българи. В отсрещния лагер Лудогорец не разполага с нито един нашенец в челните редици.