Николай Божов юноша на Левски, но като футболист така и не успя да облече синята фланелка в официален мач. Кариерата му мина в Славия, Академик София, Витоша Бистрица, както в Хамрун Спартанс. Пред „Мач Телеграф“ той коментира ситуацията в любимия Левски, както и тази при преследвачите му в момента. „Левски има нужда от качествен централен нападател алтернатива на Сангаре, който го приемаме за титулярен. Боби Рупанов също е опция, но той в момента влезе в обувките на „златната“ резерва. Вкара голове и на Черно море, и на Сабах от скамейката, за това така се изразих за него. Имаме реален шанс да станем шампиони този сезон. Мисля, че и играчите го осъзнават вече. Не споделям мнението, че младите ни играчи не се представят на ниво до момента, защото измъкнаха и доста мачове, но определено в дадени срещи се забелязва малко застой от тяхна страна, акцентирам върху Марин Петков основно, като най-опитен от тях, защото всички знаем, че той иска да заиграе в чужбина. Тръгна добре през сезона. За Левски вкара важни голове, печеливши, но ако има оферта за него, смятам, че за клуба ще е най-добре вече да го продаде, защото ще се демотивира.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

