Левски успя да се откъсне на 8 точки от останалите в Първа лига и това е плод на доста сериозна работа от страна на Хулио Веласкес и компания, както и на селекцията, която се стараят да му осигуряват шефовете на тима. Със сигурност много са показателите, на които се дължи доброто представяне на „сините“, но има някои, които се набиват на очи. Един от тях доскоро направо бодеше тези на привържениците на тима. Левски бе един от отборите, които обичаха сами да вкарват вълка в кошарата си. И да се наказват с непредизвикани грешки, както се казва в тениса.

Независимо от какъв род ще бъдат те – неразчетено вратарско излизане, сбъркан пас при разиграванията между страж и защитник или между двама бранители, загубена топка пред наказателното поле на съперника, което да доведе до тотален хаос и дисбаланс, а оттам и до гол. Косите на феновете редовно се изправяха в една или друга ситуация на терена, които на пръв поглед са елементарни за отиграване, но завършваха фатално. Да, сега също има грешки. Две от тях се набиват на очи и доведоха до загуби. По ирония на съдбата и двете бяха дело на Майкон, който сбърка при 0:1 от Локо Пд, а след това и при 0:1 от ЦСКА. Попадението на Черно море на „Тича“ също може да мине за „подарък“ към домакините. Хубавото е, че не бе фатално. И Левски спечели.

Още за "сините" четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

