Б лизо 7000 човека ще останат без коледни надбавки, защото взимат пенсии в рамките на монети по-големи от прага на бедност, който е 638 лева. Такова изчисление направи „Телеграф“ заедно с икономиста Мика Зайкова според статистиката, която публикува Националният осигурителен институт (НОИ).

„Точна цифра могат да ви дадат от НОИ, където обаче точно в момента едва ли ще седнат да правят такива детайлни сметки. По-груби изчисления вероятно става въпрос между 6 и 7 хиляди души. Само че какво ще ги броим тези с монетите, които взимат между 638 и 640 лева, другите с по 5, 10, 20 или дори 50 лева повече да не би да нямат нужда“, коментира Зайкова.

Решение

На заседанието на Министерския съвет (МС) вчера бе взето решение да отпуснат по 120 лева за Коледа на възрастните хора, чиито пенсии заедно с различните добавки към тях са под линията на бедност от 638 лева. „Всеки четвърти пенсионер ще получи коледни добавки от 120 лв. за предстоящите празници. Става дума за общо 536 000 души и за целта ще са необходими 64 320 000 лв. от бюджета. Направена е сметката. Парите ги има. Така че всичко ще бъде наред и могат да са спокойни всички хора, които ще получат тези коледни добавки“, изтъкна министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след заседанието на кабинета.

Закон

Той посочи още, че ведомството му в момента работи по законови промени, които да гарантират, че както пенсионерите, така и останалите уязвими групи в обществото да могат да получат добавки за Коледа и Великден. „В момента се прецизират текстовете, за да може да има справедлива помощ за нуждаещите се хора, като вероятно в процеса ще се включат и от НАП“, уточни Гуцанов и благодари на партиите, които подкрепят правителството в Народното събрание (НС).

„Действително всичко това трябва да е уредено в закон, а не преди всеки празник да се започва едно политическо наддаване кой ще даде повече на хорицата и после да се тупа в гърдите преди избори. Нека да е ясно на кого да се дава допълнително и колко. Да има формула и разчети. Факт е, че по една или друга причина в България има най-много бедни хора в целия Европейски съюз“, коментира още по темата и експертът икономист Мика Зайкова.

Разочарован

„Аз съм от тези, които има защо да са разочаровани, защото пенсията ми в момента с добавките за ТЕЛК е точно 638,50 лева. За 50 стотинки няма да ме огрее, съпругата ми обаче ще вземе и ще разчитам да почерпи за Коледа. Нейната пенсия е с няколко лева под тази граница“, коментира пред „Телеграф“ 79-годишният Боян Стоянов от кюстендилското село Соволяно.

Димитър Стефанов от София от своя страна обяви, че този вариант не е достатъчно справедлив, макар и да осъзнава, че когато няма пари за абсолютно всички, трябва да има някаква граница. „На практика тези, които сега взимат с да речем с до 2 лева по-малко и повече от линията на бедност, няма да са равнопоставени при определянето на допълните пари за Великден, а и за следващата Коледа, живот и здраве. Като вземат сега 120 лева, общият им доход за 6 месеца или година ще мине прага на бедност. Другите наистина могат да се считат за двойно ощетени“, коментира пенсионерът.

437 хиляди са на минималната

Според статистиката на НОИ пенсионерите, които получават минимална или по-малка пенсия, която след осъвременяването по швейцарското правило с 8,6% от 1 юли възлиза на 630,5 лева, са точно 437 651 души. В момента средната пенсия за страната се изчислява на около 1000 лева, а максималният размер продължава да е 3400 лева. 234 320 души получават пенсии между 630,5 и 700 лева.

Социалната пенсия за старост с нарастването с 26 лева от лятото в момента е 333,48 лв. Тя е най-ниската изплащана и се полага на хора над 70 години с ниски доходи или без такива. Получават я 6300 души. Размерът ѝ обаче е базов за изчисляването на останалите пенсии, които не са свързани с трудова дейност - общо 66 хиляди. Такива са социалните за военна и за гражданска инвалидност и персоналната. Социалната пенсия за инвалидност е между 130 и 160% от социалната за старост. Размерът за 100% увреждане и право на чужда помощ е 533,57 лв. От 91-100% пенсията става 466,87 лв., а за тези със 71-90% – 433,52 лв. Персоналната пенсия е 90% от социалната или 300,13 лв.

