С лед намесата на Бойко Борисов и финансовия министър Теменужка Петкова футболен клуб Спартак Варна ще получи дългоочакваната финансова помощ от Община Варна. Решението разблокира превода на сумата, необходима за покриване на дълговете на клуба към Националната агенция за приходите.

„Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК Спартак към НАП в размер на 550 000 лева“, съобщиха официално от партия ГЕРБ.

Средствата бяха гласувани безвъзмездно от Общинския съвет във Варна като финансова инжекция за стабилизиране на клуба, но до момента тяхното превеждане бе блокирано, тъй като се чакаше официално одобрение от Министерството на финансите.

Сега, след подписа на Петкова, процесът може да бъде финализиран и Спартак да уреди задълженията си към НАП. Решението идва в момент, когато клубът се намира в трудна финансова ситуация и води активна кампания за своето оцеляване.