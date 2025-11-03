В Сърбия се появи интересна спекулация, свързана с Лудогорец. Настоящият треньор на Цървена звезда - Владан Милоевич, може скоро да напусне сръбския гранд, тъй като българският шампион проявява сериозен интерес към него, съобщава сръбското издание hotsport.rs. В същото време от „Мала Маракана“ вече търсят негов евентуален заместник.

Първоначално „орлите“ са имали друг фаворит за треньорския пост. Велко Паунович е получил предложение от българския клуб, но в крайна сметка е предпочел да поеме националния отбор на Сърбия. Това е накарало ръководството на Лудогорец да пренасочи вниманието си към Милоевич, пише още изданието.

Владан Милоевич е добре познато име във футбола, най-вече с двата си успешни периода начело на Цървена звезда. Неговата визитка е повече от впечатляваща и включва четири спечелени шампионски титли на Сърбия и класиране в групите на Шампионската лига в три от общо четири опита.

