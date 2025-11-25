П резидентът на Славия Венцeслав Стефанов съобщи, че юношата на Байерн Мюнхен Валентин Йотов вече може да бъде считан за футболист на "белите". Договорът на таланта ще бъде за 3 години. Йотов тренира със Славия от известно време и показва добри качества. 19-годишният полузащитник беше тестван от треньора Ратко Достанич в контролната среща със Септември в паузата на шампионата, завършила 2:2.

"Да, Йотов ще подпише договор. Вчера премина медицинските прегледи. Договорът му ще е за 3 години", обяви Венци Стефанов пред колегите от "Блиц". "Представя се много добре в тренировъчния процес. Изключително възпитано момче е. Надявам се много скоро да се чуват само добри неща за него. Определено е талант, неслучайно е бил в школата на един от световните колоси - Байерн Мюнхен. Роден е в Бостън, космополитен човек", добави Стефанов за Валентин Йотов.

Талантът е част от школата на Байерн в периода 2018-2025 г. През лятото договорът му с германския гранд не е подновен и юношеският ни национал прекарва няколко месеца в Глейсис Юнайтед (Гибралтар), където записва участие в 3 мача.

