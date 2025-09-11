Първенството се подновява утре след двуседмична пауза. Може да се каже, че тя дойде в удобен момент, за да се успокоят малко страстите, които по това време на сезона в България винаги са доста бурни. В последния кръг преди паузата например, в осемте мача бяха показани седем червени картона. Така средно от началото на сезона те са по 0,36 на мач. Ако се продължи в същия дух това първенство може да стане номер 1 в историята по честота на изгонванията. До момента по-редовно играчите от терена са гонени само през сезон 1999/00 – средно по 0,42 червени картона на мач. Или с други думи почти всеки втори мач има изгонен. Друг любопитен факт, който се случи в кръга преди паузата и който „Мач Телеграф“ се публикува веднага след като се случи, се свързва с Джеймс Ето'о. Халфът на ЦСКА стана чужденецът с най-много червени картони в българското първенство. В мача със Славия на „Овча Купел“ той бе отстранен за общо за шести път и за втори като играч на „червените“. Преди това бе изгонен още четири пъти, докато играеш за Ботев Пд.

Една от причините да има ръст в това отношение е и наличието на системата ВАР, която колкото и противници да има все пак безспорно повече помага, отколкото пречи. Така доста груби нарушения или удари без топка, които убягваха от погледите на съдиите допреди няколко години, сега вече значително по-трудно биха могли да се подминат. Другата важна причина броят на червените картони, за да се покачва със и правилата, които стават всички по-строги. В днешно време играчите се гонят за фаулове, за които преди 40 или 50 години съдията дори не би направил устна забележка на провинилия се.

Затова колкото по-назад във времето се връщаме, толкова повече броят на изгонените от терена намалява. Тук е мястото да отбележим и това, че в българското първенство жълтите и червените картони се показват от сезон 1971/72. Преди това ролята на жълтия картон е играло устно предупреждение от съдията. Отстраняването пък е ставало със соченото на пътя към съблекалнята без да се вади картон с някакъв цвят от джоба.

От футболистите за най-груб за цялото време можем да обявим бившия бранител на Берое, Левски и Верея – Иво Иванов. Той има 12 червени картона. Толкова има и покойният Георги Марков с екипите на Ботев Пд, Локомотив Сф и Левски, но Иванов е натрупал своите наказания от по-малък брой мачове в елита. И поради това може да мине за по-груб от Марков.